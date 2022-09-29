Kayseri'deki turizm atağı meyvelerini vermeye başladı

Bu dönemde kentin turistik alanları daha fazla ziyaretçi çekerken, özellikle Erciyes’te yapılan turizm yatırımları yurtdışından da tatilcilerin dikkatini çekiyor.

6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri, zengin tarihi ve doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Erciyes başta olmak üzere tarihi mekanlardan, doğal güzelliklere ve sosyal alanlara kadar birçok gezi alanı, daha çok ziyaretçi ağırladı. Kayseri Turizm İştişare Kurulu’nun toplantılarında gündeme gelen konuların hayata geçirilmesiyle turistik mekanlarda yeni projeler hayata geçirildi. Soğanlı’da meydan düzenlemesi, sıcak hava balon turları ve tanıtım atağı başladı. Yıllardan beri eleştiri konusu olan dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda da genişletme ve sıcak asfalt çalışması yapıldı. Doğa harikası şelale alanına şimdi de cam balkon yapılması gündemde. Kentin turizmine katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Kocasinan Belediyesi Yamula Barajı’nda su sporları etkinlikleri, İncesu Belediyesi ‘27. Üzüm, Kültür ve Turizm Festivali’, Tomarza Belediyesi ‘Dadaloğlu Festivali’, Yahyalı Belediyesi de bu yıl ilk defa ‘Elma Hasadı Festivali’ düzenledi. Ayrıca yine kurul girişimleriyle Ali Dağı Yamaç Paraşüt Alanı’nda zemin düzenlenmesi de yapılırken, il ve ilçelerdeki birçok tarihi eser de restore edilerek turizme kazandırıldı. Yeşilhisar Erdemli Vadisi’nde de ihale yapılarak bölgenin turizme kazandırılması için önemli bir adım atıldı. Kurul kararıyla Kuşçu Yamula Barajı çevresinin ağaçlandırılması da gündeme alındı. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında bu ay 10 milyon ağaç dikilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin de destek verdiği turizm atağı çalışmaları, yabancı ülkelerin de ilgisini çekti. Özhaseki ve Vali Gökmen Çiçek’in girişimleriyle, pandemi sürecinde ara verilen Rusya-Kayseri direk uçak seferleri yeniden başladı. Yine Özhaseki döneminde ve sonrasında Erciyes Kayak Merkezi’ne yapılan yatırımlar, kente gelen özellikle kış dönemi turist sayısını arttırdı.

Kentteki turizm atağı ve direk uçuşlar hakkında açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri’de başlatılan turizm seferberliği ilk meyvelerini vermeye başladı. Aralık ayından itibaren Rusya’dan Kayseri'mize direk uçuşlar başlıyor. Emeği geçen başta Mehmet Özhaseki bakanımız, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Bu yaz bambaşka olacak” diye konuştu.