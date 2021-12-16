Kayseri'deki terör saldırısının 5. yılı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Kayseri’de 17 Aralık 2016’da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu Kayseri patlamasının 5. yılında yaptığı açıklamada, "Dağda askerlerimizin karşısına çıkamayanlar, bu hain tuzağı yaptı" dedi.

17 Aralık 2016’da Kayseri 1. Komando Tugayı’ndaki askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi oldu. Olayın ardından geçen 5 yılda, acılarının dün gibi taze olduğunu dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehitleri ve gazileri unutturmamak için saldırının yıldönümünde etkinlik düzenleyeceklerini söyleyerek, "Bundan tam 5 yıl önce 17 Aralık 2016 tarihinde 1. Komando Tugay Komutanlığı’mızda görevli olan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne karşı PKK’lı teröristler tarafından canlı bomba saldırısı yapılarak 15 tane kahramanımız şehit olmuştu, 54 kahramanımız da yaralanmıştı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyoruz. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Yine şehadet yıldönümlerinde şehitler durağında şehit aileleri ve gaziler olarak şehitlerimizi dualarla anacağız. Bütün Kayserilileri de 17 Aralık sabah saat 9’da durağımıza bekliyoruz. Şehitlerimize sahip çıkmak adına, şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle hep beraber anacağız” dedi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıldıramayacaklar" diyen Yavuz, "Terörle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Terör örgütünün ne zaman ne yapacağı belirsiz. Dağlarda 1. Komando Tugayımızın karşısına çıkamayan hainler maalesef halk otobüsünde savunmasız bir şekilde yolculuk yapan askerlerimize karşı yapılan böyle hain tuzaklar ile askerimizi, polisimizi şehit etmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramayacaklar. Türk milleti ve Türk devleti olarak hainlere karşı dimdik ayakta durup onlarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz devlet ve millet olarak terörle mücadele eden bütün birimlerimizin arkasında dimdik durarak onlara desteklerimizi bildirip, hissettirmemiz lazım. Biz onların yanında durursak terörle mücadele ile örgütün bitirilmesi noktasında da çok önem arz ettiğini söylemek istiyoruz. Teröre destek veren birçok devletler var ve içimizde olanlarda var. bunlara karşıda önlemler alınarak içeride birlik ve beraberlik içerisinde olursak onlar ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Yine biz istiyoruz ki, şehit aileleri ve gaziler olarak bu patlamanın 5 yıl önce olduğunu söylüyoruz ama dışarıda sokakta gezen bir vatandaşımıza ’17 Aralık’ta ne oldu diye’ sorsak, hiç kimse bilmez, unutuluyor. Bu terörden en çok canı yanan, uzuvlarını kaybeden bizleriz. Her şehit haberi geldiğinde acılarımız tazeleniyor. Bizim acılarımız tazeleniyor ama başkalarının yürekleri yanmasın. Bizim amacımız bu. Cennet vatanımızı kimseye böldürmek ve parçalatmak istemiyoruz. Ay yıldızlı ay bayrağımızın göklerde dalgalanmasını ve ezanlarımızın minarelerimizde sürekli okunmasını istiyoruz. Hainler de boş durmuyor. Komşu ülkelerdeki hali görüyoruz. Ülkeler parçalandı. Buradaki amaç Türkiye’yi bölüp parçalamaktır. Bizim uyanık ve birlikte olmamız lazım. Siyasi ideolojik kaygılarınızı bir tarafa bırakın. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” şeklinde konuştu.

"Gazimizin tedavisi halen devam ediyor"

Patlamanın olduğu 17 Aralık’ta neler yaşadığını kaydeden Ali Yavuz, "O gün bu patlamanın olduğu duyuldu. İster istemez oradaki şehitlerimizin ve gazilerimizin ne şekilde olduğunu biliyoruz. Aynı badireden bizde geçtik. Dün Mersin’den bir gazimiz geldi ve tedavisi halen devam ediyor. Bir ayağı diz üstünden yok, diğer ayağı diz altından yok. Tedavisi halen devam ediyor. Ben gazi olalı 25 yıl olmuş, 25 yıldır tedavilerim devam ediyor. Benim bir ayağım ve ağrılarım halen devam ediyor. Birçok acım var ve psikolojik olarak da etkiliyor. Dışardaki insanı belki etkilemeyebilir, fiziki olarak bizde bir şey olmadığını söyleyebilir ama benim ne acı çektiğimi ben bilirim. O patlamadaki şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ne durumda olduğunu, ne acılar çektiğini ben biliyorum. Çünkü biz bir aile olduk. Dertlerimizi ve sıkıntılarımızı birbirimize anlatarak acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Burada o şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkılarak, konuşarak onların acıları hafifler. Onlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.