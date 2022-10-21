Kayseri'deki terör saldırısı davası ertelendi

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ve beraberindeki sanıkların yargılandığı dava ertelendi.

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  • 21.10.2022 16:40
  • Güncelleme: 21.10.2022 17:34
Kayseri'deki terör saldırısı davası ertelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak’ta yakalanan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner ve beraberindeki sanıkların yargılandığı dava ertelendi.

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde, saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak Kayseri’ye getirildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner, başka suçtan tutuklu bulunan E.U., Ü.K. ve M.Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanıklar Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları, şehit aileleri ve gaziler duruşmada hazır bulundu.

PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, duruşmada önceki ifadelerini tekrarladı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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İHA

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