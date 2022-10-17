'Kayseri'deki şebeke suyu, tüm kriterleri sağlıyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fazilet Malik, Kayseri'deki şebeke sularının tüketim noktasında bütün kriterleri karşıladığını ve kaynağından çıkarılan suyun el değmeden sisteme verildiğini söyledi.

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  • 17.10.2022 15:08
  • Güncelleme: 17.10.2022 15:08
'Kayseri'deki şebeke suyu, tüm kriterleri sağlıyor'

Malik, isteyen vatandaşlara da bulundukları bölgenin su kalitesiyle ilgili bilgi de verdiklerini anlattı. 

Su sadece insan hayatı için değil tüm canlılar için önemli bir yaşam kaynağı. Her canlı için suyu temiz olarak kullanmak da önemli. Su kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmaması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun çaba harcıyor. KASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fazilet Malik, şebekeye verilen suyun her daim analizlerinin yapıldığını vurgulayarak, Kayserili’nin kaliteli su tükettiğini söyledi. Kirlilikle ilgili en ufak şikayetleri değerlendirdiklerini anlatan Malik, “Kayseri’de kullanılan su, doğal kaynaklardan ve el değmeden sadece klorlayarak şebekelere dağıtılıyor. Sularımız, arıtmaya gerek olmadan insanların tereddütsüz tüketebileceği kalitededir. Biz Kayseri halkı olarak bu konuda çok şanslıyız. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan İnsan Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği var. Onun tüm kriterlerini Kayseri’deki şebekeye bağlı sular sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.  

‘SU KALİTESİ SÜREKLİ KONTROL EDİLİYOR’

Şebeke sularının sürekli analizleri yapılarak denetlendiğini anlatan Malik, şikâyet halinde de numune alınarak laboratuvarda kontrol edildiğini aktardı. Analiz yapılan suda şu ana kadar hiçbir probleme rastlanmadığını vurgulayan Malik, “Suyumuzun kalitesini, içme suyu akredite laboratuvarlarımızdan biliyoruz. Türkiye’deki kamu kurumları arasında ilk sırada gelmekteyiz. Sürekli olarak biz kaynaklardan, sondajlardan, şebekelerden ve şikâyet noktalarından rutin olarak numune alıyoruz. Bu numuneleri kendi akredite laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz. Şu ana kadar şebekemizde ve suyu temin ettiğimiz kaynaklarda hiçbir probleme rastlamadık” şeklinde konuştu.

‘ŞİKÂYET VE TALEP DURUMUNDA DİREKT NUMUNE ALIP VE ANALİZ RAPORUNU ULAŞTIRIYORUZ’

İçtiği suyun kalitesini ve analizini merak edenlerin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) veya ALO 153 KASKİ’yi arayıp bu konuda bilgi alabileceğini anımsatan Malik, “Web sitemizde bölge bölge bütün suların kalitesini yayınlıyoruz. Web sitesinde oturduğunuz yerin adresini yazdığınızda analiz raporu çıkacak. Oradan suyun kalitesini öğrenebilirsiniz. KASKİ Genel Müdürlüğümüzü aradığınızda da biz direkt vatandaşlarımıza suyun kalitesi ile ilgili yardımcı oluyoruz. Suyun kalitesini merak eden halkımıza ALO 185 çağrı merkezini veya KASKİ santralden de gerekirse rapor veriyoruz” diye konuştu.

1ha

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