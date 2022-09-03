Kayseri'deki göl ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Yamula Baraj Gölü'ne 1 buçuk milyon olmak üzere 14 göl ve gölete 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

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  • 03.09.2022 17:29
  • Güncelleme: 03.09.2022 17:29
Kayseri'deki göl ve göletlere 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yamula Baraj Gölü'ne 1 buçuk milyon olmak üzere, kentte bulunan 14 göl ve gölete toplamda 2 milyon sazan yavrusu bırakıldı.
Yamula Barajında yapılan balık salma programına İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği ile S.S. Yamula Barajı Su Ürünleri Kooperatifi üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. 
Program kapsamında konuşan İl Müdürü Mustafa Şahin, balıkçılık faaliyeti yapanlara uyarılarda bulundu. Şahin: ''Ekonomik gelir yanı sıra avcılığın sportif olarak geliştirilmesi, göllerdeki balık popülasyonunun artırılarak sürdürülebilirliğin sağlanması, kaynaklarımızın korunması ve balıklandırma projesinin başarıya ulaşması için; av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesi için en az bir kez üremesine imkan verilmelidir” ifadelerini kullandı.

1ha

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