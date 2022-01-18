Kayseri'deki depremin ardından 8 kişi hastaneye başvurdu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki 4.9 şiddetindeki depremin ardından 8 kişi korku ve endişe nedeniyle hastaneye başvurdu.

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  • 18.01.2022 10:47
  • Güncelleme: 18.01.2022 11:42
Kayseri'deki depremin ardından 8 kişi hastaneye başvurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesindeki 4.9 şiddetindeki depremin ardından 8 kişi korku ve endişe nedeniyle hastaneye başvurdu.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde gece saat 02.28’te meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde can kaybı yaşanmadı. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yaptığı açıklamada yaralının da olmadığını söyleyerek, 8 kişinin korku ve endişe dolayısıyla hastaneye başvurduğunu söyledi.

Benli, "Sarıoğlan merkezli oluşan depremde UMKE ve sağlık ekiplerimiz sahada olup yaralı ve can kaybının olmaması sevindiricidir. Hastanelerimize korku ve endişe (anksiyete) ile 8 başvuru olmuştur" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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