Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 09.09.2022 15:25
  • Güncelleme: 09.09.2022 15:34
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbarı, çalışmalar ve detaylı araştırma yaptı. Ekipler, yabancı uyruklu bir şahsın Suriye’de bulunduğu dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
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