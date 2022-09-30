Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutuklama

Kayseri'de 81 ekip ve 270 personelle eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 43 kişiden 10'u tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 30.09.2022 15:31
  • Güncelleme: 30.09.2022 16:56
Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutuklama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 81 ekip ve 270 personelle eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu’nda gözaltına alınan 43 kişiden 10’u tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 81 ekip ve 270 personel ile kent genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
500 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın Kayseri polisinden kaçamadı

500 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın Kayseri polisinden kaçamadı

Güney Kore Büyükelçisi Lee Won-Ik: 'Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünebilirsiniz'

Güney Kore Büyükelçisi Lee Won-Ik: 'Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünebilirsiniz'

Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutuklama

Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutuklama

Çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti

Çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti

Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı

Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı

Büyükşehir'in Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden ziyaretçilerine hatıra sikke

Büyükşehir'in Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden ziyaretçilerine hatıra sikke

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göğüs ağrısı yaşayanlar acilen hekime başvurmalı

Göğüs ağrısı yaşayanlar acilen hekime başvurmalı

Trabzonspor Kayseri'ye geldi

Trabzonspor Kayseri'ye geldi

DAHA FAZLA
MAÇA DOĞRU... Kayserispor Trabzonspor rekabetinde son durum

MAÇA DOĞRU... Kayserispor Trabzonspor rekabetinde son durum

Tramvay inşaatında zarar gören doğal gaz borusuna müdahale edildi

Tramvay inşaatında zarar gören doğal gaz borusuna müdahale edildi

Nakliye dolandırıcısı polisten kaçamadı

Nakliye dolandırıcısı polisten kaçamadı

Yahyalı Aladağlar'da yol yapım çalışması devam ediyor

Yahyalı Aladağlar'da yol yapım çalışması devam ediyor

Kayseri'nin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,4 arttı

Kayseri'nin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,4 arttı