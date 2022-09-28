Kayseri'de zehir tacirlerine büyük darbe
Kayseri'de narkotik polisi, zehir tacirlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. 1'i kadın 15 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
- 28.09.2022 15:00
- Güncelleme: 28.09.2022 15:00
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanan ya da satan kişilerin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda birçok mahalleye şafak operasyonu düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 15 zehir taciri yakalandı. İkametler, iş yerleri ve şüphelilerin üst aramasında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından 16 şüpheli, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.
1ha
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