Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' programı / Mehmet Akif'in torunu yeniden Kayseri'de / Mehmet Akif'in torunu Selma Argon: 'Dedemin ayak izlerini takip ediyorum'

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü münasebetiyle Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' adlı program düzenlendi. Programda İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, yapılan etkinliklerle anıldı. Etkinliklere Kayseri'ye gelen Ersoy'un torunu Selma Argon da katılarak, gençlerle bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 15.03.2022 17:41
  • Güncelleme: 15.03.2022 17:41
Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' programı / Mehmet Akif'in torunu yeniden Kayseri'de / Mehmet Akif'in torunu Selma Argon: 'Dedemin ayak izlerini takip ediyorum'

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile Celal Bayar Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri katıldı. Programa katılan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, gençlerle söyleşi yaparak dedesinin hayat hikayesini anlattı.

Açılış konuşmasını yapan Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, "Benim boynumun borcu Selma Anne'yle sizleri karşılaştırmaktı. Belki bir daha görme şansınız olmayabilir" diye konuştu. Metin, "İstiklal Marşı'nı kabul eden Birinci Meclis üyelerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

"HERKESİN DEDEMİ ANLAYARAK ANMASINI İSTİYORUM"

Kayseri'ye gelerek dedesinin anma programına katılım gösteren Mehmet Akif'in torunu Selma Argon, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Bu aslında Kayseri'ye dördüncü gelişim oldu. 2011'den beri bütün yurdu dolaşıyorum. Herkesin dedemi anlayarak anmasını, geçmişimizi iyi öğrenmelerini diliyorum. Dedemin eseri olan Safahat iyice anlaşılarak okunmalı. Gitmediğim çok az yer kaldı. Mutluyum. Vatanımı çok seviyorum. Dedemin ayak izlerini takip ediyorum."

Argon, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin üzerinden bir asır geçtiğine vurgu yaparak, "Ne mutlu sene ki bir yüzyıl geçti, nice yüzyıllar geçsin. Tek kelimeyle 'Âsım' diyorum. Âsım, Mehmet Akif'in gençlik sembolüdür. Dedemiz örnek alınası bir insandır. Gençler kendilerine onu örnek alarak yetişsinler isterim" dedi.

Çorum'dan Kayseri'ye gelen Selma Argon, buradan Batman'a geçerek oradaki gençlerle buluşacağını belirtti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kendini Turkovac'a adadı

Kendini Turkovac'a adadı

Türkiye'ye örnek olan proje, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Türkiye'ye örnek olan proje, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı

Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı

Çocuklara özel 'Nasrettin Hoca' Tiyatrosu

Çocuklara özel 'Nasrettin Hoca' Tiyatrosu

MÜSİAD'da E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi

MÜSİAD’da E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel konser

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel konser

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

6
Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' programı / Mehmet Akif'in torunu yeniden Kayseri'de / Mehmet Akif'in torunu Selma Argon: 'Dedemin ayak izlerini takip ediyorum'

Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' programı / Mehmet Akif'in torunu yeniden Kayseri'de / Mehmet Akif'in torunu Selma Argon: "Dedemin ayak izlerini takip ediyorum"

Başkan İlmek'ten mahallelere inceleme

Başkan İlmek’ten mahallelere inceleme

DAHA FAZLA
OSB davasına basın sansürü

OSB davasına basın sansürü

SON DAKİKA... Lisede öğrenci öğretmeni bıçakladı

SON DAKİKA... Lisede öğrenci öğretmeni bıçakladı

Melikgazi'den sanayiciye destek

Melikgazi'den sanayiciye destek

Ekmek almak için girdiği fırından yardım kumbarası çaldı

Ekmek almak için girdiği fırından yardım kumbarası çaldı

Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor