Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' programı / Mehmet Akif'in torunu yeniden Kayseri'de / Mehmet Akif'in torunu Selma Argon: 'Dedemin ayak izlerini takip ediyorum'

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile Celal Bayar Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri katıldı. Programa katılan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, gençlerle söyleşi yaparak dedesinin hayat hikayesini anlattı.

Açılış konuşmasını yapan Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, "Benim boynumun borcu Selma Anne'yle sizleri karşılaştırmaktı. Belki bir daha görme şansınız olmayabilir" diye konuştu. Metin, "İstiklal Marşı'nı kabul eden Birinci Meclis üyelerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

"HERKESİN DEDEMİ ANLAYARAK ANMASINI İSTİYORUM"

Kayseri'ye gelerek dedesinin anma programına katılım gösteren Mehmet Akif'in torunu Selma Argon, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Bu aslında Kayseri'ye dördüncü gelişim oldu. 2011'den beri bütün yurdu dolaşıyorum. Herkesin dedemi anlayarak anmasını, geçmişimizi iyi öğrenmelerini diliyorum. Dedemin eseri olan Safahat iyice anlaşılarak okunmalı. Gitmediğim çok az yer kaldı. Mutluyum. Vatanımı çok seviyorum. Dedemin ayak izlerini takip ediyorum."

Argon, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin üzerinden bir asır geçtiğine vurgu yaparak, "Ne mutlu sene ki bir yüzyıl geçti, nice yüzyıllar geçsin. Tek kelimeyle 'Âsım' diyorum. Âsım, Mehmet Akif'in gençlik sembolüdür. Dedemiz örnek alınası bir insandır. Gençler kendilerine onu örnek alarak yetişsinler isterim" dedi.

Çorum'dan Kayseri'ye gelen Selma Argon, buradan Batman'a geçerek oradaki gençlerle buluşacağını belirtti.