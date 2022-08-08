Kayseri'de yüksek sıcaklıklar sürecek

 Ağustos ayına girmemizle birlikte hava sıcaklıkları da yükselmeye başladı.

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  • 08.08.2022 14:13
  • Güncelleme: 08.08.2022 14:13
Kayseri'de yüksek sıcaklıklar sürecek

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği kentte, hafta boyunca sıcaklık ortalama 2 derece düşecek ancak  sıcaklıklar bunaltmaya devam edecek.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 9 - 13 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde hafta boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek.
Kent merkezinde ortalama sıcaklığın, önceki günlere göre 2 derece düşüşle en yüksek 34; en düşük ise 14 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
Akkışla: En düşük 12, en yüksek 33 derece
Bünyan: En düşük 13, en yüksek 33 derece
Develi: En düşük 18, en yüksek 33 derece
Felahiye: En düşük 15, en yüksek 34 derece
Hacılar: En düşük 16, en yüksek 31 derece
İncesu: En düşük 17, en yüksek 33 derece
Özvatan: En düşük 13, en yüksek 33 derece

1ha

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