Kayseri’de yüksek sıcaklıklar sürecek

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği kentte, hafta boyunca sıcaklık ortalama 2 derece düşecek ancak sıcaklıklar bunaltmaya devam edecek.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 9 - 13 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde hafta boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek.

Kent merkezinde ortalama sıcaklığın, önceki günlere göre 2 derece düşüşle en yüksek 34; en düşük ise 14 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Akkışla: En düşük 12, en yüksek 33 derece

Bünyan: En düşük 13, en yüksek 33 derece

Develi: En düşük 18, en yüksek 33 derece

Felahiye: En düşük 15, en yüksek 34 derece

Hacılar: En düşük 16, en yüksek 31 derece

İncesu: En düşük 17, en yüksek 33 derece

Özvatan: En düşük 13, en yüksek 33 derece