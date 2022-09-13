Kayseri'de yılın ahisine kaftanı giydirildi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen Şed Töreni ile Yılın Ahisi’ne kaftanı giydirildi. Törende konuşan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, “Ahilik kültürü toplumun her dinamiğini ayakta tutan en önemli dinamiktir” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törene, KTB Başkanı Recep Bağlamış, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, oda yönetimi, üyeler ve yılın ahisi seçilen Mehmet Macit katıldı. Ahilikte ölçünün hak ve adalet olduğunu söyleyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve sanatkarlarımızın, Ahilik Haftasını kutluyor, birlik ve beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu etkinliklerin amacı ahilik kültürünü, ahlakını toplumda tekrar tesis etmek, yaygınlaştırmak ve onu tekrar yeşertmektir. Tarihin her döneminde ayakta kalmayı bilmiş, kendine has kültürü ve gelenekleri ile etrafına örnek olmuş, ışık saçmış; toplumun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da ahilik başta olmak üzere birçok konuyu dünyaya hediye etmiş bir milletiz. Ahilik alın teriyle kazanmayı esas kılmıştır. Ahilikte ölçü, hak ve adalettir. Kimse hakkı olandan fazlasını almaz. Ahilik, esnaf ve sanatkarları ahlaki değerlerle bütünleştiren çok değerli mesleki ilkeler getirmiştir. Ahilik, Anadolu’da sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, kardeşliği esas alan ahilik değerimizin de bugünlere gelmesini sağlamıştır” diye konuştu.

Bağlamış, “Bir ülkenin sosyal ve iktisaden kalkınması, ancak kendi tarihî değerlerinin, günün şartlarına göre yeniden yorumlanmasıyla mümkündür. Ecdadımız önemli kurumsal yapılar inşa etmiştir. 600 yıl boyunca toplumu adalet ve hakla idare etmiş bir ecdadın mirası üzerinde oturuyoruz. Ahilik kültürü toplumun her dinamiğini ayakta tutan birlik, beraberlik ve kardeşlik zemini oluşturan temel taşların en önemli dinamikleridir. Bizler; Ahiliği sadece, esnaf ve sanatkârların geçmişten gelen bir gurur kaynağı olarak değil, aynı zamanda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olan Ülkemizin ölümsüz bir ışık kaynağı olarak görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da Ahilik Haftası’nın hayırlı olmasını temenni ederek, “Ahilik Haftası kutlamalarına dün itibariyle başladık. Haftamızın Kayserimize, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ahilik denildiğinde bizlere neler hatırlatıyor onlara değinmek istiyorum. Ahilik, kelime anlamından da anlaşılacağı üzere kardeşlik demektir, kardeşliği, birlik ve beraberliği anlatır. Yüzyıllardır bu topraklarda varlığını sürdürmüş, gönüllerde derin izler bırakmış, Anadolu’nun hamurunu ekşitmeden mayalamış, kültür ve sanat hayatımıza, ticaretimize, insan ilişkilerimize önemli katkılar sunmuştur. Ahilik, farklılıklara rağmen bir arada olmayı, dayanışmayı da ifade etmektedir. Yüzyıllar önce şimdi vatan bildiğimiz topraklara atılan bu tohumlar yeşermiş, koca bir çınar olmuş, belki de her birimizin hayatında ve gönlünde çiçeklenmiştir” dedi.

Ahiliğin eline, beline ve diline sahip olmak olduğunu dile getiren Odakır sözlerine şu şekilde devam etti:

“’Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Eşine, işine, aşına özen göster. Eline, beline, diline sahip ol’ Bu veciz sözler Ahiliğin duygu ve düşünce dünyasını, prensiplerini gösterir nitelikte birkaç örnekten biridir. Bizler de bu hazineye hep birlikte sahip çıkmalıyız. El ele, gönül gönüle vererek, gelecek nesillerimize bu güzel meziyetleri aktarmalı ve yaşatmalıyız. Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bu hazineye sahip çıkanlardan olacağımızı belirtiyor, sizlerin de sahip çıkacağınıza içtenlikle inanıyorum.”

Programın sonunda kasaplık yapan ve Yılın Ahisi seçilen Mehmet Macit’e kaftanı giydirildi.