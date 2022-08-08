Kayseri'de yer altı şehirleri keşfedilmeyi bekliyor

Kayseri'nin Develi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta olan Şahmelik köyünün ilk yerleşim yeri olan dağların içine oyulmuş yer altı şehirleri turizme kazandırılmayı bekliyor.

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  • 08.08.2022 11:58
  • Güncelleme: 08.08.2022 12:08
Kayseri'de yer altı şehirleri keşfedilmeyi bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta olan Şahmelik köyünün ilk yerleşim yeri olan dağların içine oyulmuş yer altı şehirleri turizme kazandırılmayı bekliyor.

Göreme ve Ürgüp’e rakip çıkan Şahmelik Mahallesi’ndeki yer altı şehirleri turizme kazandırılmayı bekliyor. Cenevizliler döneminden kaldığı belirtilen Kana mevkiindeki oyma yer altı şehri, içerisinde onlarca kola ayrılıyor. Mahalle sakinlerinden Selçuk Arsu, "Burası Şahmelik köyüne ait. Köyün esas ismi Melikşah, o dönemlerden kalma bir köy. Cenevizliler döneminden kaldığı söyleniyor Kana mevkiinde bulunan yer altı şehrinin. Bulunduğumuz yer yüzeyin 30 metre altı ve burası kolların dağılma yeri. 7 tane kol var, buradan ayrılıyor. İleride bu kollar da ikiye ayrılarak devam ediyor. Hatta bizim köylüler alt taraftan bir kuyuya gittiğini söylüyorlar ama şu an hala gidilebiliyor mu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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