Kayseri'de yasa dışı av yapan 2 kişiye işlem uygulandı

Kayseri'de yasa dışı avlanan 2 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

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  • 23.08.2022 11:18
  • Güncelleme: 23.08.2022 12:09
Kayseri'de yasa dışı av yapan 2 kişiye işlem uygulandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yasa dışı avlanan 2 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Tersakan ve Kaftangiyen avlaklarında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma kontrol, denetimleri yapıldı. Denetim esnasında, yasa dışı avlanan 2 şahsa 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanunu’ gereğince idari işlem uygulandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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