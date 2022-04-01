Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden şahısın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsın boğazını kesip evi ateşe vererek kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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  • 01.04.2022 20:16
  • Güncelleme: 01.04.2022 21:35
Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden şahısın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsın boğazını kesip evi ateşe vererek kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı evde yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Yusuf A.B. (35) alevlerin arasından kaçamadı. Vücudunun bir bölümü yanan talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan müdahalede Yusuf A. B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı binada oturan ve çıkan dumandan zehirlenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Boğazını kesip evi ateşe vermişler

Öte yandan, yürütülen soruşturma da hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın boğazında kesi olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın boğazının kesilip öldürüldükten sonra evin ateşe verildiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olaya karışan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İHA

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