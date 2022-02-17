Kayseri’de Vatan Partisi'nden ucuz elektrik talebi

Kayseri’de Vatan Partisi İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı’nda ucuz elektrik için basın açıklaması yaptı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa’daki ülkeler arasında en uygun fiyata elektrik kullanan ülkeler arasında yer aldığını açıklamıştı.

Vatan Partisi Kayseri İl Sekreteri Necdet Tosun son dönemlerde meydana gelen elektrik zamlar nedeniyle vatandaşları zor durumda olduğunu belirterek, “Elektrik başta olmak üzere enerji fiyatına gelen yüksek zamlar, halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin bütün üreticilerimizin belini bükmüş üretim şevkini kırmıştır. Devlete ait elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi. Sonuçlarını yaşıyoruz. Özel çıkar, halkın çıkarının tepesine bindi. Özel şirketler, devletten aldığı elektriği aşırı kârla satıyor. Hükümet, halkı değil, özel şirketlerin çıkarını destekliyor. Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Cezayir ve Katar gibi enerji güvenliğimizi sağladığımız ülkelerle işbirliği yaparak ucuz doğalgaz, ucuz mazot, ucuz elektrik sağlayabiliriz. Vatan Partisi bu amaçla ilgili devletlerle görüşmektedir. Olumlu sonuçlar almak için şartlar uygundur. Yeter ki Hükümetimiz ABD'nin ülkemize ve bölgemize yönelttiği tehditlere karşı dostlarımıza güven versin. Elektrik dağıtımı kamulaştırılsın. Ucuz elektrik verilsin ve zamlar geri çekilsin” ifadelerini kullandı.

“2018’DEN BU YANA ELEKTRİK YÜZDE 700 ZAMLANDI”

Elektrik şirketlerinin devletten ucuza aldığı elektriği halka daha yüksek fiyata verdiğini belirten Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Başkanlık Kurulu Üyesi Aylin Kum, “Sadece birkaç veri elektrik faturalarının milletin sırtında ne kadar büyük bir yük olduğunu açıklamaya yetiyor, 2018'den bu yana Türkiye'de elektrik yüzde 700 zamlanmış. Elektrik şirketleri devletten ucuza aldığı elektriği, birim fiyatını 30 kuruşa aldığı elektriği 2 liraya halka satıyor. İşte bu rakamlar her şeyi açıklıyor. Gördüğünüz gibi elektrik dağıtımı, şirketlerin çıkarlarına göre işliyor. Elektrik dağıtım şirketlerine indirimler, halka ise bindirimler yapılıyor. Halk yüksek zamların altında eziliyor. Geleceğimiz ya aydınlık ya karanlık olacak. Türk milletinin seçtiği yol bellidir. Üretim durmayacak, ışıklarımız sönmeyecek. Öyleyse milletin cebindeki paraya göz diken o özel şirketler kamulaşacak. Türkiye'nin geleceği aydınlık kalacak. Haklı taleplerle başlayan kitlesel eylemlerde üreticilerimizle yan yana, omuz omuzayız. Bu düzeni değiştirmek için sorumluluk üstleniyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında Ucuz Elektrik Platformları'nda halkımıza ucuz elektrik sağlanması ve zamların geri çekilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Zamlar geri çekilecek. Elektrik ucuza verilecek” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA”

Basın açıklamasından sonra söz alan Çiftçi Abdullah Akdemir yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Akdemir, “Biz bu ülkenin gıda güvencesiyiz. Bugün çiftçimiz zor durumda. Denizde ÖTV alınmazken neden Türk çiftçisinden ÖTV alınıyor. Açıkladığınız desteklerden bu çiftçi hiçbir zaman yararlanmadı. Çiftçiyi aptal yerine koymayın. Verilen desteklerden üretici yararlanamıyor. Destekleri çiftçilere verin. Çiftçileri özel bankalara mahcup etmeyin” ifadelerini kullandı.

