Kayseri’de vaka sayısında hızlı düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı aşağı yönlü seyrediyor.

Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 198,42 olan vaka sayısı bu hafta 91,19 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki düşüş farkı 107,23 oldu.

