Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 07.09.2022 16:06
  • Güncelleme: 07.09.2022 16:06
Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”,” Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak”, “Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme” suçlarından toplam 102 olayda 159 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 27’si tutuklanırken, 6 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca ekipler tarafından bulunan belli miktarlarda uyuşturucu maddeye, 250 adet uyuşturucu hapa, 5 adet tabancaya, 4 adet tüfeğe, 25 adet dolu fişeğe ve 13 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas teraziye de el konuldu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek rafting yaptı

Vali Çiçek rafting yaptı

Ali Dağı 360 şimdi daha konforlu

Ali Dağı 360 şimdi daha konforlu

Tomarza'da muhtarlarla buluşan Büyükkılıç: 'Hizmetten hizmete koşuyoruz'

Tomarza'da muhtarlarla buluşan Büyükkılıç: 'Hizmetten hizmete koşuyoruz'

Bina görevlisini sırtından bıçakladı

Bina görevlisini sırtından bıçakladı

Jandarma ağustos ayında 8 suçtan 284 kişiye işlem yaptı

Jandarma ağustos ayında 8 suçtan 284 kişiye işlem yaptı

Sağlık hizmeti mevsimlik işçilerin ayağına gitti

Sağlık hizmeti mevsimlik işçilerin ayağına gitti

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükkılıç, Tomarza muhtarlarıyla bir araya geldi

Büyükkılıç, Tomarza muhtarlarıyla bir araya geldi

'Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine' sergisi açılıyor

'Erciyes’in İhtişamından Sanatın Zirvesine' sergisi açılıyor

DAHA FAZLA
Ağustos'ta 'Kayseri'de Asayiş Berkemal!'

Ağustos'ta 'Kayseri'de Asayiş Berkemal!'

Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı

Çocuğunu dilendiren 15 aileye işlem yapıldı

Fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi

Fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi

Kayseri'de ağustos ayında 837 trafik kazası meydana geldi

Kayseri'de ağustos ayında 837 trafik kazası meydana geldi

Sahabiye kentsel dönüşüm ihalesine katılım olmadı

Sahabiye kentsel dönüşüm ihalesine katılım olmadı