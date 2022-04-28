Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı.

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  • 28.04.2022 17:42
  • Güncelleme: 29.04.2022 05:37
Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin ikamete yaptığı operasyonda yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 5 kişiye işlem yapılarak 2 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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