Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Evi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, 13.60 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişiye ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 kişi de ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.