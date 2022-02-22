Kayseri'de uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda F.K. isimli şahsın Felahiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Adresi tespit edilen şahsa yönelik yapılan operasyonda narkotik köpeği ile gerçekleştirilen aramada 1 kilo kubar esrar maddesi, 260 gram preslenmiş esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili F.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.