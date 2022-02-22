Kayseri'de uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla F.K. gözaltına alındı.
- 22.02.2022 09:25
- Güncelleme: 22.02.2022 09:27
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda F.K. isimli şahsın Felahiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Adresi tespit edilen şahsa yönelik yapılan operasyonda narkotik köpeği ile gerçekleştirilen aramada 1 kilo kubar esrar maddesi, 260 gram preslenmiş esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili F.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN