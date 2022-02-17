Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 17.02.2022 16:19
  • Güncelleme: 17.02.2022 19:03
Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 400 kilogram kıyılmış tütün, 192 adet sigara basma makinası, 42 adet sigara tabakası ve 554 paket nargile tütün folyosu bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Akköy Barajı buz tuttu

Akköy Barajı buz tuttu

Kayseri'de Vatan Partisi'nden ucuz elektrik talebi

Kayseri’de Vatan Partisi'nden ucuz elektrik talebi

Karateciler Adana'dan dereceler ile döndü

Karateciler Adana'dan dereceler ile döndü

Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret

Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret

Temur son yolculuğuna uğurlandı

Temur son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

5
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

6
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Kayserili Kick Bokscu Olcay İrem Çelik Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili Kick Bokscu Olcay İrem Çelik Türkiye Şampiyonu oldu

DAHA FAZLA
Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Bakan Soylu: '700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu'

Bakan Soylu: “700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu”

Hırsızlık yapan kişilere tutuklama

Hırsızlık yapan kişilere tutuklama

Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bıraktı

Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bıraktı

Tütün ve sigara kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı

Tütün ve sigara kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı