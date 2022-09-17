Kayseri'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda düzenlenen Türkiye Su Jeti Flyboard Şampiyonası finali nefes kesti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kayseri'den de genç sporcuların yetişebileceği bir su sporları merkezini Kuşçu'ya kazandıracağız' dedi.

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  • 17.09.2022 18:28
  • Güncelleme: 17.09.2022 18:51
Kayseri'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından "Kayseri’nin denizi" olarak adlandırılan Yamula Barajı’nda düzenlenen Türkiye Su Jeti Flyboard Şampiyonası finali nefes kesti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kayseri’den de genç sporcuların yetişebileceği bir su sporları merkezini Kuşçu’ya kazandıracağız” dedi.

Kuşçu Marina’da 7 farklı sınıfta 35 yarışmacının kayıt yaptırdığı yarışların Türkiye Su Jeti Flyboard Şampiyonasının finali gerçekleştirildi. Su jeti ve flyboard müsabakalarında sporcuların dereceye girebilmek için verdiği mücadele izleyenlerden tam not aldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şampiyonayı; milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş ile beraber izledi.

Ahmet Çolakbayrakdar: "Kayseri’de bundan sonra deniz yok diyemeyiz”

Yapılan yarışların ardından dereceye giren sporculara kupaları verildi. Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şimdi baktığınızda Anadolu’nun ortasında kırsal, karasal iklimi olan bir şehir olan Kayseri’de su jeti ve flyboard gibi denizin üzerinde yapılan müsabakalara ev sahipliği yapılıyor. Bundan önceki müsabakalar Bodrum’da yapılmıştı. Arkadaşlar Bodrum’dan buraya geldiler ve Kayseri’den şampiyon olarak gidiyorlar. Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Demek ki isteyince her şey oluyor. Tabi ki öncelikle Yamula Barajı’nın 25-30 yıllık bir geçmişi var. Baraj gölünün bu hale gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Biz burada yanı başımızdaki baraj gölünün nimetlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Gölde enerji üretiliyor, balık üretiliyor ve bütün dünyaya somon balıkları ihraç ediliyor. Yetmedi geçen günlerde olta balıkçılığını zenginleştirmek için göle balık bıraktık. Olta balıkçılığı gibi de bir hobi faaliyet yapılıyor. Bundan sonrasında nasipse Kayseri’den de genç sporcuların yetişebileceği bir su sporları merkezini Kuşçu’ya kazandıracağız. Bu tesisisin Kayseri’ye kazandırılamasın da ve bugün ki organizasyonun yapılmasında bizi yüreklendirdiği için enerjisi ve motivasyonu için valimize teşekkür ediyorum. Bir dostumuz İzmir’den aramış, ‘Kayseri bunu damı yaptı’ diye. Evet, Kayseri bunu da yaptı. Allah izin verirse bundan çok daha iyisini de yapmaya şimdiden adayız. Kayseri’ye deniz geldi. Bu saatten sonra artık deniz yok diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi.

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İHA

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