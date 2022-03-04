Kayseri'de tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Deprem Haftası kapsamında Kayseri'deki bütün okullarda eş zamanlı olarak 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' yapıldı.

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  • 04.03.2022 12:29
  • Güncelleme: 04.03.2022 12:29
Kayseri'de tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye’de tarih boyunca depremler nedeniyle büyük acılar yaşandı. Farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 1 - 7 Mart Deprem Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda bugün Türkiye geneli bütün okullarda ‘deprem anı ve tahliye tatbikatı’ gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Kayseri’deki okullarda da saat 11:30’da alarm zilleri çaldı. Öğrencilere, tatbikat öncesi, deprem anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler, okul dışına tahliye edildi. 

Deprem tatbikatına, Kayseri ve ilçelerinde bulunan bin 106 okulda eğitim gören yaklaşık 315 bin öğrenci ve 21 bin öğretmen katıldı.

1ha

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