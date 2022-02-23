Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Suriye’de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK/YPG bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkede faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla istihbarı çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında A.T.’nin Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde, PKK/YPG silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü edildi. Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, A.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.