Kayseri’de TEDx ikinci kez düzenlenecek

Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde Erciyes Koleji tarafından 19 Şubat Cumartesi TEDx düzenlenecek. Son olarak 20 Şubat 2020’de düzenlenen programdan sonra pandemi nedeniyle 2021’de düzenlenmemişti. Özel Erciyes Koleji Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erol Dede 19 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan programa gençlerin katılması gerektiğini ifade etti. Programdan elde edilecek gelir ise LÖSEV’e bağışlanacak.

Kayseri’de 2’inci kez düzenlenecek program hakkında bilgiler veren Erol Dede, “TEDx farklı fikirlerde ileri derecede bilgi sahibi olan kişilerin bu bilgileri aktarması için oluşturulan bir platformdur. Erciyes Koleji ilk TEDx toplantısını 20 Şubat 2020’de gerçekleştirdi. 2’incisini gerçekleştirmek için 20 Mayıs 2021 tarih olarak belirlemiştik fakat pandemiden dolayı gerçekleştiremedik. Bu yıl pandeminin etkisinin azalmasından dolayı 2’incisini 19 Şubat 2022’de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“KONFERANSTA 7 KATILIMCI OLACAK”

Konferanstan elde edilecek olan gelirin tamamının LÖSEV’e bağışlanacağının altını çizen Dede, “19 Şubat’ta gerçekleşecek olan konferansta 7 katılımcı olacak. Bunlar arasında yazar, sporcu ve yapımcılar olacak. Bizler katılımcılarla birlikte güzel bir çalıştay yapılacağını düşünüyorum. Toplantıya 800 civarı katılımcı alacağız. Konferanstan elde edilen gelirin hepsini biz LÖSEV’e bağışlayacağız. Katılımcılardan hiçbirisi bizden herhangi bir ücret talep etmedi” ifadelerini kullandı.

Dede düzenlenen TEDx’teki amaçlarını anlattı, Dede, “Bizim buradaki asıl amacımız Kayseri’deki gençlerimizin bu gibi etkinlikler içerisinde yer alarak hayata farklı bir gözden bakabilmesi için yapıyoruz. Biz Kayseri’de TEDx faaliyetini ilk defa yaptığımızı düşünüyorum. Gençlerimiz şuanda sosyal medya içerisinde kendilerine bir hayat belirlemiş bir şekildeler. Biz çocuklarımızın sosyal medyayı belirli bir dozda kullanmasını istiyoruz. Bizce çocuklar kendi hayatlarındaki kariyerlere değer katabilmeleri için bu tür konferanslarda yer almaları gerekiyor” diye konuştu.

“KAYSERİ’YE DEĞER KATIYORUZ”

Yaptıkları konferansla birlikte Kayseri’ye değer kattıklarını ifade eden Dede, “Bizi Kayseri’yi daha iyi bir seviyeye getirmek için biz bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Büyük ihtimalle yer kalmayacaktır ama bu tür etkinlilere hazır olunması gerektiğini söylemek istiyorum. Bizler herkes bu etkinliklere bekliyoruz” ifadelerini kullandı.