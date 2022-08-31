Kayseri'de tarihi eser operasyonu: El yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

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  • 31.08.2022 20:28
  • Güncelleme: 31.08.2022 21:02
Kayseri'de tarihi eser operasyonu: El yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, el yazması Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

Edirne bildiğine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında ve ikametinde tarihi eserlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. şüpheli şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet dijital dedektör, 1 adet el yazması Kur’an-ı Kerim ve 15 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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