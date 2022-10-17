Kayseri'de, talep artarken kiralık ev yüzde 40 azaldı

Kayseri'de kiralık daire bulma krizi yaşanıyor. Kentin dışardan göç alması, başka şehirlerden gelen öğrenciler ve kentsel dönüşüm nedeniyle, kiralık daire ihtiyacı her geçen gün artıyor.

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  • 17.10.2022 14:17
  • Güncelleme: 17.10.2022 14:17
Kayseri'de, talep artarken kiralık ev yüzde 40 azaldı

  İnşaat maliyetlerini artması nedeniyle aynı oranda ev üretilmediğine dikkat çeken Emlakçı Ahmet Yağcıoğlu, 1-2 sene öncesine göre kiralık dairelerde yüzde 40’lık bir azalma olduğunu ve kiralık ev sorunu yaşandığını vurguladı. 

Ekonomik daralmanın her geçen gün artmasından kiralık daireler de nasibini aldı. Artan maliyetler, kiraları yükseltirken talebin de düşmesine engel olmadı. Kayseri’ye dışarıdan gelen öğrenciler ve vatandaşlar kiralık daire bulmakta zorlanıyor. Özellikle üniversite eğitimini başladığı bu dönemde talep patlaması yaşanıyor. Emlakçılar ise talebi karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor. 

Kiralık dairelerde yaklaşık yüzde 40’lık bir azalma olduğunu belirten Emlakçı Ahmet Yağcıoğlu, “Kayseri’de kiralık evler son 1,5 – 2 yıldır oldukça azaldı. Bunun sebebi olarak, dışarıdan gelen göçler ve kentsel dönüşüm gösterilebilir. Ayrıca üniversite kontenjanlarının arttırılmasına bağlı olarak kente gelen öğrenci sayısının yükselmesinin de bunda etkisi oldu” dedi. 

İnşaatlardaki artan maliyetlere de dikkat çeken Yağcıoğlu, ihtiyaç oranında piyasaya yeni konut arz edilemediğini vurguladı. Geçtiğimiz senelere göre kiralık dairelerde yaklaşık yüzde 40’lık bir azalma olduğuna dikkat çeken Yağcıoğlu, “Üniversite öğrencilerinin gelmesi önceki yıllarda piyasayı çok olumlu etkiliyordu. Şu anda üniversite öğrencilerinin arzlarına pek yetişemiyoruz. Kiralık daire bulmakta oldukça sıkıntı var, sayısı oldukça azaldı. Bunun yanı sıra mevcut dairelerde kentsel dönüşümden dolayı daire sahiplerinin, kiralık dairelere yerleştirilmiş olmaları da daire sayılarını oldukça düşürdü” şeklinde konuştu.

‘ÖĞRENCİLERE KİRALIK DAİRE ÇOK ZOR BULUNUYOR’

Erciyes ve Kayseri Üniversitelerinin bulunduğu Talas’ta öğrencilerin kiralık daire bulmakta çok zorlandığını anlatan Emlakçı Ahmet Yağcıoğlu, “Özellikle Talas bölgesine çok fazla talep oluyor. Öğrenciler için, geçen yıl aynı dönemde 200-250 daire kiralarken, bu sene 40’lı 50’li rakamlara düştü. Talep çok ama daire yok. Hepimiz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda üniversite öğrencileri Talas’taki kiralık dairelerin yüzde 60-70’ine hitap ediyordu. Şu anda yüzde 30-35’lik bir oranda ancak daire bulabiliyorlar” diye konuştu. 

Kira artış oranlarına da dikkat çeken Yağcıoğlu, yüksek fiyatların hem vatandaşları hem öğrencileri zorladığını sözlerine ekledi.

1ha

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