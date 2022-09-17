Kayseri'de süslü kadınlar bisiklet turu

Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 32 ülkeyle eş zamanlı olarak yarın (Pazar) Kayseri'de de yapılacak.  

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  • 17.09.2022 11:20
  • Güncelleme: 17.09.2022 11:20
Kayseri'de süslü kadınlar bisiklet turu

İklim krizine ve hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla İzmir’de başlayıp birçok ülkeye yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, gönüllü kadınlar tarafından organize ediliyor. Etkinliğin bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılacak olan kadın, erkek ve çocuk her yaştan kişiler, bisikletlerini süsleyerek gelecek. 

18 Eylül Pazar (yarın) saat 17.00’de Tuna Parkı’ndan başlayacak olan bisiklet turu, Mix Yaşam Merkezi’nde eğlenceli etkinliklerle sona erecek. Bisiklet turuna kadınların öncülüğünde, erkekler ve çocukların da katılabileceği vurgulandı. Tura katılacakların herhangi bir kayıt yaptırması gerekmiyor.

1ha

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