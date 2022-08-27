Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir sulama kanalının yanında erkek cesedi bulundu.

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  • 27.08.2022 14:06
  • Güncelleme: 27.08.2022 14:34
Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir sulama kanalının yanında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi Bozgüney Sokak’ta meydana gelen olayda, mahallede yaşayan vatandaşlar tarla çevresinde bulunan sulama kanalının yanında hareketsiz yatan erkek gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda da ölen şahsın M.İ. (63) olduğu tespit edildi.

Ekipler sulama kanalı çevresinde inceleme çalışması yaparken, M.İ.’nin cenazesi de kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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