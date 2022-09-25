Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde iddialara göre enişte ve kayınbirader arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada enişte silahıyla kayınbiraderini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.