Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de iddialara göre enişte ve kayınbirader arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
- 25.09.2022 20:09
- Güncelleme: 25.09.2022 20:09
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde iddialara göre enişte ve kayınbirader arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada enişte silahıyla kayınbiraderini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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