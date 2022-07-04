Kayseri'de sıcaklıklar yükseliyor

Temmuz ayına girmemizle birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Kayseri'de hafta içi yağışsız ve güneşli bir hava bekleniyor.

PAYLAŞ
  • 04.07.2022 10:29
  • Güncelleme: 04.07.2022 10:29
Kayseri'de sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 4 - 8 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde yağışsız ve güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. 

Hafta boyunca kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 29-31 derece arasında; en düşük sıcaklığın ise 9-15 derece arasında olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU
Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
Akkışla: En düşük 6, en yüksek 29 derece
Bünyan: En düşük 6, en yüksek 29 derece
Develi: En düşük 10, en yüksek 31 derece
Felahiye: En düşük 7, en yüksek 28 derece
Hacılar: En düşük 10, en yüksek 29 derece
İncesu: En düşük 10, en yüksek 30 derece
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 28 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 29 derece
Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 30 derece
Sarız: En düşük 5, en yüksek 30 derece
Talas: En düşük 11, en yüksek 30 derece
Tomarza: En düşük 5, en yüksek 31 derece
Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 31 derece
Yeşilhisar: En düşük 10, en yüksek 32 derece.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Direksiyon eğitmeni Yıldırım: 'Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur'

Direksiyon eğitmeni Yıldırım: “Ehliyetsiz sürücüler tehlike oluşturur”

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

Kent Müzesi'nde Hacılar'ın tarihi yansıtılacak

Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

Kale içi şöyleşilerinde bu hafta Yusuf Kartal kale ve çevresini anlattı

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

'Sağlık çalışanına kalkan el milletin vicdanına kalkmıştır'

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de sıcaklıklar yükseliyor

Kayseri’de sıcaklıklar yükseliyor

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Soğanlı'ya yakın takip

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Soğanlı'ya yakın takip

DAHA FAZLA
Muhtardan örnek davranış

Muhtardan örnek davranış

Bir HAFTA Bir YAZAR: Abdullatif Acar

Bir HAFTA Bir YAZAR: Abdullatif Acar

Başkan Büyükkılıç, TÜMSİAD'ın genç sanayici ve iş adamları ile buluştu

Başkan Büyükkılıç, TÜMSİAD'ın genç sanayici ve iş adamları ile buluştu

İntiharı vatandaş önledi

İntiharı vatandaş önledi

Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı

Polis, 23 hırsızlık olayını aydınlattı