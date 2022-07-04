Kayseri’de sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 4 - 8 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde yağışsız ve güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.

Hafta boyunca kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 29-31 derece arasında; en düşük sıcaklığın ise 9-15 derece arasında olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Akkışla: En düşük 6, en yüksek 29 derece

Bünyan: En düşük 6, en yüksek 29 derece

Develi: En düşük 10, en yüksek 31 derece

Felahiye: En düşük 7, en yüksek 28 derece

Hacılar: En düşük 10, en yüksek 29 derece

İncesu: En düşük 10, en yüksek 30 derece

Özvatan: En düşük 7, en yüksek 28 derece

Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 29 derece

Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 30 derece

Sarız: En düşük 5, en yüksek 30 derece

Talas: En düşük 11, en yüksek 30 derece

Tomarza: En düşük 5, en yüksek 31 derece

Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 31 derece

Yeşilhisar: En düşük 10, en yüksek 32 derece.