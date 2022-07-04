Kayseri'de sıcaklıklar yükseliyor
Temmuz ayına girmemizle birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Kayseri'de hafta içi yağışsız ve güneşli bir hava bekleniyor.
- 04.07.2022 10:29
- Güncelleme: 04.07.2022 10:29
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 4 - 8 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde kent merkezi ve ilçelerde yağışsız ve güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.
Hafta boyunca kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 29-31 derece arasında; en düşük sıcaklığın ise 9-15 derece arasında olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
Akkışla: En düşük 6, en yüksek 29 derece
Bünyan: En düşük 6, en yüksek 29 derece
Develi: En düşük 10, en yüksek 31 derece
Felahiye: En düşük 7, en yüksek 28 derece
Hacılar: En düşük 10, en yüksek 29 derece
İncesu: En düşük 10, en yüksek 30 derece
Özvatan: En düşük 7, en yüksek 28 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 29 derece
Sarıoğlan: En düşük 8, en yüksek 30 derece
Sarız: En düşük 5, en yüksek 30 derece
Talas: En düşük 11, en yüksek 30 derece
Tomarza: En düşük 5, en yüksek 31 derece
Yahyalı: En düşük 9, en yüksek 31 derece
Yeşilhisar: En düşük 10, en yüksek 32 derece.