Kayseri'de sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor

 Ekim ayının sonuna yaklaşılırken Kayseri'de yağışların etkisiyle düşen sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek. Kent genelinde yeni yağış beklenmiyor. 

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  • 22.10.2022 11:56
  • Güncelleme: 22.10.2022 11:56
Kayseri'de sıcaklıklar mevsim normallerine yükseliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre il genelinde önümüzdeki Çarşamba gününe kadar yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacak. Son yağışlara bağlı olarak mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar da, 4-7 derece birden artarak mevsim normalleri seviyesine yükselecek. 

Kayseri Merkez’de bugün en yüksek sıcaklık 14 derece iken Pazar günü 18 derece, Pazartesi 19 derece, Salı 20 derece, Çarşamba ise 21 derece olması bekleniyor. İlçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerleri kent merkezi değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor. 

‘ERCİYES'TE HAVA DURUMU’

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes’te ise sezon hazırlıkları devam ediyor. Erciyes’in zirvesine ilk kar 21 Eylül 2022’de yağmıştı. O tarihten sonra 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes’in 3 bin metreleri iki kez daha kar yağışı aldı. Buralarda kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi. Meteoroloji tahminlerine göre Erciyes’te de önümüzdeki 5 gün içinde kar beklenmiyor. Kayak merkezinde bugün sisli bir hava hakimken, en düşük sıcaklığın -2, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması tahmin ediliyor.

1ha

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