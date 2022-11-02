Kayseri'de sendikaya bağlı öğretmenler iş bıraktı

Ülke genelinde bugün Eğitim sendikalarına kayıtlı öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na tepki olarak 1 günlüğüne iş bıraktı. 

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  • 02.11.2022 15:07
  • Güncelleme: 02.11.2022 15:07
Kayseri'de sendikaya bağlı öğretmenler iş bıraktı

Kayseri’de ise Hürriyetçi Eğitim-Sen’e üye öğretmenler, mesleki ayrımcılık ve ücret eşitsizliğine sebebiyet vereceğini ifade ederek, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik eylem gerçekleştirdi. 
İl Milli Eğitim Binası önünde gerçekleşen eylemde, Hürriyetçi Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Coşkunsu taleplerini dile getirerek, “Kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen, mesleğimize hakaret niteliğinde bir kanun hazırlanmış ve paydaşların fikri alınmadan alelacele kanunlaştırılmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu 12 madde ve 2 sayfadan oluşmaktadır. 3600 ek gösterge ve kariyer basamakları dışında hiçbir düzenleme içermemektedir. Atılması gereken ilk ve zaruri adım 19 Kasım’da yapılacak olan Kariyer Basamakları Sınavının iptal edilmesini istiyoruz” diye konuştu.
19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’nın da iptal olması gerektiğini söyleyen Coşkunsu, “Bu düzenleme, öğretmenlere yapılacak basit bir zammı bile sınav şartına bağlamakla ve itibarımıza kastetmektedir. Akabinde ise bizlere ve eğitim paydaşlarına hiç danışılmadan hazırlanan ve içeriği itibariyle sırtımızdaki yükü daha da artıracak olan öğretmenlik meslek kanununu eğitim sendikalarının, eğitim çalışanlarının ve toplumun da görüşleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca ülkemizdeki gerçek enflasyonla eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü kamuoyunun malumudur. İnsanlık onuruna yaraşır yeterli ücret alarak çalışmak ve yaşamak anayasal bir haktır. Ay sonunu getiremeyen kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim çalışanının mesleğini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. Enflasyona göre vergi dilimleri yeniden düzenlenmelidir” şeklinde konuştu.

1ha

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