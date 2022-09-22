Kayseri'de selde kayalar yola düştü

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle kayalar yola düşerken, bazı evleri de su bastı.

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  • 22.09.2022 12:17
  • Güncelleme: 22.09.2022 12:42
Kayseri'de selde kayalar yola düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle kayalar yola düşerken, bazı evleri de su bastı.

İlçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından sel meydana geldi. Selde ölen ve yaralanan olmazken, yollarda hasar oluştu. Sel nedeniyle kayalar yola düşerken, bazı evleri de su bastı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Dün akşam 18 gibi başlayan yoğun yağış sonrası muhtarımızla irtibata geçerek Bünyan Belediyesi ve Bünyan İtfaiye ekiplerini Köprübaşı Mahallemize yönlendirdik. Yağış nedeniyle yollara düşen kayaları temizleyerek, bölgede su baskını yaşanan 3 eve müdahale ettik. Vidanjör ile evlerdeki su boşaltıldı. Yağış bitene kadar Bünyan Belediyesi ekiplerimiz, Bünyan İtfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerimiz bölgede bekledi. Meydana gelen sel baskınında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. 3 ev ve bazı ara yollarımızda meydana gelen ufak çaplı hasar dışında bir sorun yaşamadık. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür afetlerin tekrar yaşanmamasını diliyorum" dedi.

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İHA

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