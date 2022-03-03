Kayseri'de sel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.

PAYLAŞ
  • 03.03.2022 15:55
  • Güncelleme: 03.03.2022 16:15
Kayseri'de sel
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaköy Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Aşırı yağışın ardından dereler taşarken, ahırları da su bastı. Bazı mahalle yollarının da sel suları nedeniyle kapandığı bildirildi.

Bölgeye giden Yahyalı Belediyesine ait iş makinelerinin çalışması sürerken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, 'Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız'

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, “Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız”

Felahiye'de kaza: 3 yaralı

Felahiye’de kaza: 3 yaralı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

BBP'li Çevrim: 'Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor'

BBP’li Çevrim: “Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Benzin ve motorine 2'nci zam

Benzin ve motorine 2’nci zam