Kayseri’de Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol, 13-15 Ekim’de Erciyes Kültür Merkezi’nde yapacakları ‘Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’, ‘Savunma Sanayii’nde Akademik Çalışmalar Işığında Yerlileştirme Faaliyetleri’ programının detaylarını anlattı.

Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’nin bölge ve Türkiye’de ilk olduğunu belirten Varol, sempozyum ve sergiye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in de katılacağını açıkladı. Varol, “Bölgemizde ve Türkiye’de içerik bakımından ilk diyebiliriz. Çünkü hem sempozyum hem sergi hem ‘be to be’ hem de çağrılı konuşmacılardan oluşan 2 oturumluk panelimizin olduğu dolu dolu bir organizasyon yapıyoruz. 3 gün sürecek, 13 Ekim Perşembe saat 09:30’da açılışımız olacak” dedi.

’40 FARKLI FİRMADAN STANT OLACAK’

Açılış ve oturumların akabinde iki gün sürecek olan ve toplamda 64 bildirinin yayınlanacağı Akademik Sempozyumu’nun olacağını söyleyen Varol, 3 gün boyunca ise fuar alanının açık olacağını aktardı. Süleyman Varol, “Toplam 64 bildiri yayınlanacak, 57’si Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen hocalarımızın hazırladıkları akademik çalışmalar, 7’si de kalite, destek, teşvik ve patent ve iş birliği anlaşmalarının anlatılacağı akademik olmayan bildiriler yayınlanacak. Fuar alanımızda da Türkiye’mizin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren Savunma Sanayi’nde faaliyet gösteren firmalarımız olacak. Yaklaşık 40 farklı firmalardan stantlar olacak. Ve bir de Erciyes, Cumhuriyet, Ahi Evren, Konya ve Hacı Bektaş Üniversitelerinden çeşitli öğrenci kulüplerinin Savunma Sanayi üzerine yaptıkları İHA, SİHA takımları roket takımlarının yaptıkları 20 stantları olacak” dedi.

‘300’E YAKIN GÖRÜŞME TALEBİ ALDIK’

Sempozyum ve sergi açılışı için gurur duyduğunu söyleyen Varol, çevre illerden dahil 300’e yakın görüşme talebi aldıklarını söyledi. Varol, “Bunun yanında yine bizi bölgemiz ve ülkemizde ilk diye sevindiğimiz, gurur duyduğumuz organizasyonumuzda görüşmelerimiz var. Kayseri ve civarındaki illerden gelecek firmalarda ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, ASPİLSAN, Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve destekler konusunda KOSGEP, ORAN TEKNOPARK gibi firmalarla tedarikçi konusunda yaklaşık 300’e yakın şu ana kadar talepler doğrultusunda görüşme talebi aldık. Ki ayın 10’una kadar almaya devam edeceğiz. Özellikle şehrimizin gelişimi açısından katma değeri yüksek ürün üretimi teknolojik ürün üretiminin Kayseri’de bir an evvel gelişmesi adına biz bunlara çok seviniyoruz. Bu görüşmelerin verimli geçmesini umut ediyoruz. Katılımlar ücretsiz tüm vatandaşlarımızı fuar alanımızı gezmeye, sempozyumumuza katılmalarına açılışımıza davet ediyoruz. Gelsinler orada ülkemizin Savunma Sanayi’de geldiği durumu, son dönemlerde artan bir ivmeyle gelişen Savunma Sanayimizi görsünler istiyoruz” şeklinde konuştu.

SEMPOZYUM KONUŞMACILARI

Sempozyumun birinci oturum konuşmacıları şöyle: Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk, TEİN Genel Müdürü Faruk Akşit, ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Özdemir ve TR Eğitim ve Vizyon Teknoloji Genel Müdürü Çağlar Demirkan.

İkinci oturum konuşmacıları ise şu şekilde: Ulusal Siber Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, Kayseri Hava İkmalden giden komutanımız emekli bir askerimiz Serdar Taşbilek, KIM Teknolojinin Genel Müdürü Murat Sert Bey, AİRBASS’ın Türkiye İş Geliştirme Direktörü Bahadır Gültekin, SASAT Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Coşkun ve Türk Harb-İş’in Genel Başkanı Aladdin Soydaş.