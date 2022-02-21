Kayseri'de satranç turnuvası başladı

Kayseri'de okul sporları Kayseri küçükler-yıldızlar-gençler satranç turnuvası başladı. Düzenlenen turnuva iki gün sürecek

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  • 21.02.2022 17:45
  • Güncelleme: 21.02.2022 17:45
Kayseri'de satranç turnuvası başladı

.Kayseri’de Okul Sporları Kayseri Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç Turnuvası Atatürk Spor Salonunda başladı. İki gün sürecek turnuvalarda altı kategoride yarışılıyor. Turnuvaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ihsan Kabakçı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ahmet Metin, Okul Sporları İl Temsilcisi Hakan Gökdemir katılım gösterdi. 

Turnuvayı organize eden Kayseri Satranç İl Temsilcisi Veysi Arslan, atmosferin çok güzel olduğuna değinerek, “Toplamda 120 takım 650’ye yakın sporumuz bulunmaktadır. Bu turnuvamız bugün başladı ve iki gün sürecek. Bu turnuvanın bu ayağı grup yarışmaları şeklinde olacak . Devamında burada dereceye giren çocuklarımız öncelikle yarı final orada da başarılı olmaları durumunda Türkiye finalinde yarışacaklardır. Pandemiden sonra en çok katılım olan turnuvamız bu oldu. Burada zaten okullarımız takım turnuvası şeklinde yarışıyor. Zaten satrancı akademik alanda sporcularımızı çocuklarımızı iyi yere getiriyor” diye konuştu. 
 

1ha

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