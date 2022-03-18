Kayseri’de Ramazan pidesi fiyatları

MECLİSTE PİDE FİYATI TARTIŞMASI

1 Nisan Cuma günü ilk teravih kılınacak ve 2 Nisan’da da ilk oruçlar tutulacak. Ramazan yaklaşırken pide fiyatları da tartışma konusu oldu. İstanbul’da 6 lira olarak açıklanan sade pidenin fiyatı dün Meclis gündemine taşındı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Pide 6 lira oldu vatandaş nasıl alacak” diye sordu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da, “Pide hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz, somun ekmek hemen bayatlamaz” tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine iki taraf arasında kısa süren söz düellosu yaşandı.

KAYSERİ’DE PİDE FİYATLARI

Ramazan’a 2 hafta kala birçok ilde Ramazan pidesinin fiyatı belli olurken Kayseri’de şu ana kadar herhangi bir fiyat açıklanmadı. Yeni fiyatları, vatandaşlar kadar fırıncılar da merak ediyor. Artan un, maya, susam ve enerji maliyetlerinden dolayı pide fiyatlarının da geçen seneye göre armasına kesin gözüyle bakılıyor. Fırıncı esnafından alınan bilgiye göre, geçen sene 3 TL’den satılan 360 gram sade pidenin 5 liraya, 4 TL’den satılan 360 gram susamlı pidenin 6 liraya ve 5 TL’den satılan 360 gram yumurtalı pidenin 7,5 liraya satılması bekleniyor.

Ramazan pidesi fiyat tarifesi, Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından yapılacak toplantıda alınacak kararla önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Oda Başkanı Mustafa Aslan, en kısa zamanda tarifeyi belirleyerek fırıncı esnafına bildirileceğini söyledi.