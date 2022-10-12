Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü’ne üye olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi, Sarıoğlan ilçesinde bulunan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

İkamette yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.