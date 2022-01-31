Kayseri'de PKK-KCK Operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK-KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
- 31.01.2022 16:42
- Güncelleme: 31.01.2022 16:42
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, PKK-KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BGC
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