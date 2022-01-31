Kayseri'de PKK-KCK Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, PKK-KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.