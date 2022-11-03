Kayseri'de pastırmacılar kış sezonundan umutlu

Kayseri'de pastırma satışı yapan esnaf, kış aylarında Erciyes Dağı'na kayağa gelen yerli ve yabancı turistlerin çarşıya canlılık kattığını belirterek, kış sezonundan umutlu olduklarını dile getirdi.

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  • 03.11.2022 11:41
  • Güncelleme: 03.11.2022 12:39
Kayseri'de pastırmacılar kış sezonundan umutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de pastırma satışı yapan esnaf, kış aylarında Erciyes Dağı’na kayağa gelen yerli ve yabancı turistlerin çarşıya canlılık kattığını belirterek, kış sezonundan umutlu olduklarını dile getirdi.

Bu yıl kış sezonunda Erciyes Dağı’na kayak yapmaya gelecek yerli ve yabancı turistlerden dolayı kış sezonundan büyük bir beklentileri olduğunu söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Geçen sene biraz daha fazla yoğunluk vardı. Bu sene bizim ürünlerimize fiyatların yüksek olmasından dolayı gurbetçinin talebi biraz daha azaldı. Bu sene tam istediğimiz verimi alamadık ama sadece bizim sektörümüze değil, bütün sektörlere gurbetçi sezonunda hareketlilik geldi. Artık eski düzen yok. Bir yıl boyunca aynı kalitede sürekli pastırma ürünleri çıkmaya başladı. Artık pastırma yazı diye de bir şey kalmadı. Şu anda her mevsimde her ay pastırma rahatlıkla çıkartılabiliyor. Bu sene kış sezonundan çok büyük beklentimiz var. Özellikle Erciyes Dağı’na gelen kayakçılar başta olmak üzere büyük bir beklentimiz var. Bu sene bayağı büyük aktiviteler yapılıyor. Otel sayısı arttı. Önceden buraya gelip, konaklama sıkıntısı yaşıyorlardı. Artık o problem de çözüldü. Sporcular Erciyes’te kayak yapıyorlar. Daha sonra şehre, çarşıya gezmeye iniyorlar. Onlar da giderken alışverişlerini yapıyorlar. Bu nedenle çarşımıza canlılık katıyorlar. Özellikle cumartesi ve pazar günleri yakın illerden gelen misafirlerimiz oluyor. Büyük bir beklenti içerisindeyiz. İnşallah bu sene güzel olacak. Kış mevsiminde herkesi Erciyes’imize bekleriz. İnşallah bu sene bir şeyler bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Pastırma ve sucuk fiyatları hakkında bilgi veren Güzel, “Şu anda sucuklarımız 140 TL’den başlıyor ve 220 TL’ye kadar farklılık gösterebiliyor. Pastırma ürünlerimiz de 300 TL’den başlıyor, 550 TL’ye kadar fiyatlarımız artabiliyor. Pastırma, sucuk, kaşar, kavurma gibi ürünleri 100’er gram da olsa vatandaşlarımıza kahvaltılarında bulundurmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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