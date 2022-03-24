Kayseri'de okul müdüründen vicdanları sızlatan hareket

Kayseri'de bir okul müdürünün okul içerisinde yatan kediyi karga tulumba dışarı çıkardıktan sonra tekme atması vicdanları sızlattı.

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  • 24.03.2022 16:35
  • Güncelleme: 24.03.2022 18:37
Kayseri'de okul müdüründen vicdanları sızlatan hareket
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir okul müdürünün okul içerisinde yatan kediyi karga tulumba dışarı çıkardıktan sonra tekme atması vicdanları sızlattı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre okul müdürü N.B., dışarı çıktığı sırada kapının önünde yatan kediyi gördü. Kediyi karga tulumba tutarak dışarı çıkaran N.B., burada adeta futbol topuna vurur gibi kediye tekme attı. Kedi okuldan uzaklaşırken, okul müdürü de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Görenlerin vicdanını sızlatan anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konuya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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