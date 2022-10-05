Kayseri'de narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucuya geçit verilmiyor.

PAYLAŞ
  • 05.10.2022 17:04
  • Güncelleme: 05.10.2022 17:43
Kayseri'de narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 11 kişiye adli işlem yapılırken, 8 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda ise farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deneme bahanesiyle motoru çaldı

Deneme bahanesiyle motoru çaldı

Yakalanacaklarını anladılar, aracı bırakıp kaçtılar

Yakalanacaklarını anladılar, aracı bırakıp kaçtılar

Başkan Yalçın'dan 'Bozkırın Tezenesi'ne vefa

Başkan Yalçın'dan 'Bozkırın Tezenesi'ne vefa

Talas'ta önemli sağlık yatırımları

Talas'ta önemli sağlık yatırımları

Romatoloji uzmanından önemli uyarılar

Romatoloji uzmanından önemli uyarılar

Yunuslar 1 ayda 12 bin 384 kişiyi sorguladı

Yunuslar 1 ayda 12 bin 384 kişiyi sorguladı

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LPG'ye 75 kuruş indirim kesinleşti

LPG'ye 75 kuruş indirim kesinleşti

Yol kontrolü yapan jandarma, 400 paket kaçak sigara ele geçirdi

Yol kontrolü yapan jandarma, 400 paket kaçak sigara ele geçirdi

DAHA FAZLA
Mobilyacılar: 'Kayseri'de mobilya önü açık bir sektör'

Mobilyacılar: “Kayseri’de mobilya önü açık bir sektör”

Tehdit ve şantajla para ve malzeme alan şüpheliler tutuklandı

Tehdit ve şantajla para ve malzeme alan şüpheliler tutuklandı

Kayseri Eczacı Odası: 'Operasyonun eczacı camiasına mal edilmesini kabul etmiyoruz'

Kayseri Eczacı Odası: 'Operasyonun eczacı camiasına mal edilmesini kabul etmiyoruz'

Başkan Odakır'dan iadei ziyaret turları

Başkan Odakır'dan iadei ziyaret turları

Başkan Büyükkılıç 'Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç 'Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı