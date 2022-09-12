Kayseri'de Narko-Okul denetimleri yapıldı
Kayseri'de polis ekiplerince okul çevrelerinde Narko-Okul denetimleri yapıldı. Denetimlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.
- 12.09.2022 14:02
- Güncelleme: 12.09.2022 14:02
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde öğrenci ve velilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Narko- Okul denetimleri başlattı. Bu kapsamda okul bölgelerinde yapılan denetlemelerde 12:00, 13:00 saatleri arasında şüpheli şahıslar, şüpheli araçlar, servis araçları, parklar ve metruk yerlerde aramalar yapıldı. 10 ekip,2 narkotik arama dedektör köpeği, 2 motorlu Narkotim ekibinin katıldığı uygulamada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.
1ha
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