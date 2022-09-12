Kayseri’de Narko-Okul denetimleri yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde öğrenci ve velilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Narko- Okul denetimleri başlattı. Bu kapsamda okul bölgelerinde yapılan denetlemelerde 12:00, 13:00 saatleri arasında şüpheli şahıslar, şüpheli araçlar, servis araçları, parklar ve metruk yerlerde aramalar yapıldı. 10 ekip,2 narkotik arama dedektör köpeği, 2 motorlu Narkotim ekibinin katıldığı uygulamada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.