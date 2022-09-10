Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle hazırlanan 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi. 

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  • 10.09.2022 23:07
  • Güncelleme: 10.09.2022 23:07
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Gevher Nesibe Darüşşifası Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek , Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve vatandaşlar katıldı. 
Etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Gevher Nesibe Darüşşifası Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ilk gördüğümde çok farklı duygulara kapılmıştım. Büyükşehir Belediyemiz tarafından çiçek gibi bakılmış. Her yerine ilk günkü gibi sahip çıkılmış o mistik havası korunmuş. Burayı Türkiye’deki herkesin bilmesi gerekiyor. Burayı herkesin görmesi gerektiğini hissetmiştim. Buradaki eserin tüm dünyanın tüm Türkiye’nin tanıması gerektiğini düşünmüştüm o yüzden böyle bir organizasyon yapılmasına karar verdik. Bu başlangıç olacak inşallah. Burada beni etkileyen bir şey ise ismi oldu. Gevher Nesibe Sultan. Yine bir başka eserimiz Hunat Hatun. Aslında Kayseri’yi gezdiğimiz de de İstanbul’u gezdiğimizde de medeniyet tarihini gezdiğimizde de birçok eserin kadınlar tarafından yapıldığını görüyoruz. O kadar özel bir şey ki Sultanın kardeşi tarafından yapılıyor, Hunat Hatun Sultanın eşi tarafından yapılıyor, aslında bir kadın medeniyeti var ortada. Burası çok anlamlı” ifadelerini kullandı. 

Selçuklu dönemine ait tedavi ruhuna uygun şekliyle yapılacak olan çalışmaları paylaşmak bağlamında böyle bir etkinliğe imza atıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Selçuklu eseri olan Gevher Nesibe Hatun’un ismini taşıyan ve onun bizlere bir bakıma hediye etmiş olduğu bu eserin içerisinde o dönemin tedavi ruhuna uygun şekliyle yapılacak olan çalışmaları paylaşmak bağlamında böyle bir etkinliğe imza atılmış olması çok önemli ve anlamlı. Burada bir hekim olarak elbette tıbbi tedavi yöntemleriyle ilgili değişik yöntemler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama son süreçte diğer radikal yöntemlerin dışında başka yöntemlerin de söz konusu olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Zaman değerlendirildiğinde o dönemde müzikle tedavinin gündeme geldiği süreçte akıl hastası olan insanların adeta diğer medeniyetler tarafından imha edildiği yok edildiği bir dönem, işte böyle bir dönemde Selçuklu’nun ruhuna uygun, kültürüne uygun, dokusuna uygun bir anlayış içerisinde tedaviler uygulanmış” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ‘Müzikle Şifaya Yolculuk’ isimli konuşma yaptı.

1ha

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