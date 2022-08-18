Kayseri'de Müdürler Ali Dağı'ndan uçtu

'Gökler Çiçek Açıyor' projesi kapsamında Kayseri Ali Dağı Yamaç Paraşütü etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Böylece Kayseri'de görev yapan müdürler yamaç paraşütü yaptı.

PAYLAŞ
  • 18.08.2022 15:36
  • Güncelleme: 18.08.2022 15:36
Kayseri'de Müdürler Ali Dağı'ndan uçtu

Kayseri Ali Dağı’nda ‘Gökler Çiçek Açıyor’ projesi ile yamaç paraşütü gerçekleştiriliyor. 
Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, şehrin tanıtımı için gayret  gösterdiklerini ifade ederek, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in Yamaç Paraşütü ile tandem yapması bir örnek teşkil etti. Sayın Valimizen sonra İl Jandarma Komutanımız, MHP İl Başkanımız ve şimdi de tüm İl müdürlerimiz uçuyor. Kayseri'nin tanıtımı için Gökmen Çiçek bir süreç başlattı. Bizlerin de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. 
Programımıza katılarak buradan uçuş gerçekleştiren ilimizin tanıtımına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Sibel Livdumlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Başer, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür ederim. Türkiye'nin en iyi tandem pilotlarıyla kendilerini burada ağırladık. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kayserimiz için burada oldular ve hiçbir ücret talep etmeden uçuşlarını gerçekleştirdiler" diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de Müdürler Ali Dağı'ndan uçtu

Kayseri'de Müdürler Ali Dağı'ndan uçtu

Özhaseki: 'Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Kırşehir-Kayseri bağlantısının yol işaretlemeleri tamamlandı'

Özhaseki: “Ankara-Niğde Otoyolu’nun, Kırşehir-Kayseri bağlantısının yol işaretlemeleri tamamlandı”

Develi'de 5 yıl süren arazi toplulaştırmada başarı sağlandı

Develi'de 5 yıl süren arazi toplulaştırmada başarı sağlandı

Afrika'dan Kayserispor'a dua

Afrika'dan Kayserispor'a dua

Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Türkiye'de bir ilk: Yatak üretiminde kalifiye eleman yetiştirilecek

Türkiye'de bir ilk: Yatak üretiminde kalifiye eleman yetiştirilecek

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anadolu Buluşmaları'nda 'Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya' konuşulacak

Anadolu Buluşmaları'nda ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ konuşulacak

Sarraf İhsan Gülderdi: Merkez Bankasının faiz düşürmesi dövizde artışa neden oldu

Sarraf İhsan Gülderdi: Merkez Bankasının faiz düşürmesi dövizde artışa neden oldu

DAHA FAZLA
Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Limuzin ile Paris'ten memleketine geldi

Limuzin ile Paris'ten memleketine geldi

Büyükkılıç'tan Türkiye Ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSmall'a ziyaret

Büyükkılıç'tan Türkiye Ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSmall'a ziyaret

Jeoloji Mühendisi Özdemir: 'Olası bir depremde 2008 öncesi binalara dikkat'

Jeoloji Mühendisi Özdemir: “Olası bir depremde 2008 öncesi binalara dikkat”