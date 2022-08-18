Kayseri'de Müdürler Ali Dağı'ndan uçtu

Kayseri Ali Dağı’nda ‘Gökler Çiçek Açıyor’ projesi ile yamaç paraşütü gerçekleştiriliyor.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, şehrin tanıtımı için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in Yamaç Paraşütü ile tandem yapması bir örnek teşkil etti. Sayın Valimizen sonra İl Jandarma Komutanımız, MHP İl Başkanımız ve şimdi de tüm İl müdürlerimiz uçuyor. Kayseri'nin tanıtımı için Gökmen Çiçek bir süreç başlattı. Bizlerin de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor.

Programımıza katılarak buradan uçuş gerçekleştiren ilimizin tanıtımına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Sibel Livdumlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Başer, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a teşekkür ederim. Türkiye'nin en iyi tandem pilotlarıyla kendilerini burada ağırladık. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kayserimiz için burada oldular ve hiçbir ücret talep etmeden uçuşlarını gerçekleştirdiler" diye konuştu.