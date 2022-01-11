Kayseri'de 'maharetli eller' mağazası açıldı

Kayseri'de kadınları iş hayatına katmak amacıyla kurulan Kadın Girişimci ve İşletme Kooperatifi, kadınların satış yapabileceği bir mağaza açtı. 

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  • 11.01.2022 18:06
  • Güncelleme: 11.01.2022 18:07
Kayseri'de 'maharetli eller' mağazası açıldı
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 Talas Harman Mahallesi’ndeki Maharetli Eller Mağaza açılışı için tören düzenlendi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı törende, Kadın Girişimci ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı Feride Bilgin, mağazanın faaliyet alanını ve amacını anlattı. Projenin 2020 yılında hayata geçirildiğini anımsatan Bilgin, “Amacımız kadınların hayatına dokunabilmek ve onların iş hayatında biraz daha aktif hale gelmelerini sağlamaktı. Bunu için üç planla yola çıktık. Birincisi olan kadın üretici pazarını gerçekleştirdik. İkinci ise böyle bir merkez kurmaktı. Üçüncüsü de kaynak bulabilirsek üretim tesisi yapmayı planlıyoruz. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bu yolda bize hep yardımcı oldu. Herkesi buraya davet ediyoruz.” diye konuştu. 

Açılış töreninde, Belediye Başkanı Yalçın’ın yanı sıra İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu ve çok sayıda girişimci kadın hazır bulundu. Açılış sonrası mağaza gezildi.

BGC

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