Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Yapılan meteorolojik ölçümlere göre Kayseri'de iki gün boyunca kuvvetli fırtına olması bekleniyor.

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  • 07.04.2022 16:46
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:46
Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kayseri ve çevresinde güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgar nedeniyle kuvvetli fırtına olması bekleniyor. Esecek olan fırtınanın bugün (7 Nisan) saat 18:00’da başlayıp cuma günü saat 06:00’a kadar etkili olması bekleniyor.
Yapılan bilgilendirmede vatandaşlar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılıyor. Bu riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ riski, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi faktörler yer alıyor.
 

1ha

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