Kayseri'de KPSS heyecanı

Kayseri'de binlerce ön lisans mezununun kamuda iş bulmak amacıyla girdikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu başladı.

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  • 09.10.2022 11:41
  • Güncelleme: 09.10.2022 11:50
Kayseri'de KPSS heyecanı
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Kayseri’de binlerce ön lisans mezununun kamuda iş bulmak amacıyla girdikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Ön Lisans Oturumu saat 10.15’te başladı. Sınava girecekleri okullara erkenden gelen adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Adayların aileleri ise okul dışında çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekleyerek, dua etti. Saat 10.15’te başlayan sınav, saat 12.15’te sona erecek.

Sınava girmek için okula gelen ön lisans mezunu Mahmut Toprak, sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyerek, “2 yıllık grafik tasarım mezunuyum. Sınava geç kalmamak için erkenden geldim. İnşallah sınava kimse geç kalmaz. Sınava pek hazırlandığım söylenemez. Çalıştığım için çok fazla fırsat bulamadım. O yüzden çok fazla hazırlanamadım. Önceden amacım KPSS puanı ile asker olmaktı. Şimdi artık yaşım askerlik için geçti. Başka bir bölümde devlet dairesine girmek istiyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Çalışmadan olmuyor, imkanı olan çalışsın” ifadelerini kullandı.

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İHA

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